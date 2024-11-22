Mevcut bilgileri sarsan keşif: Dünyanın en eski alfabesi bulunmuş olabilir!

Suriye’deki antik bir mezarda yapılan kazılarda kil silindirlerin üzerine kazınmış alfabetik yazı bulundu.



Bilinen en eski alfabetik yazıdan 500 yıl daha eskisine tarihlenen keşfin tarih kitaplarını değiştirebileceği belirtiliyor.



Amerikan Yurtdışı Araştırmaları Derneği’nin yıllık toplantısında duyurulacak bulgu, alfabenin kökeni ve gelişimi hakkındaki mevcut bilgileri sarsabilir.



Kazı ekibinin başındaki arkeolog Dr. Glenn Schwartz, “Alfabetik yazı, insanların düşünme ve iletişim kurma biçimlerini değiştirdi. Bu keşif, bu devrimin düşündüğümüzden çok daha önce ve farklı bir yerde başladığını gösteriyor” dedi.



Kazılar, Suriye’nin batısındaki antik kent Tell Umm-el Marra’da gerçekleştirildi. Burada bulunan bir mezarda altın ve gümüş takıların yanı sıra, alfabetik yazılarla kazınmış dört kil silindir keşfedildi. Araştırmacılar, bu silindirlerin bir tür etiket olarak kullanılmış olabileceğini düşünüyor.



TARİHİ BAŞTAN YAZACAK



Daha önce alfabenin, MÖ 1900’lü yıllarda Mısır veya çevresinde ortaya çıktığı düşünülüyordu. Ancak yeni buluntular, alfabenin kökeninin bu tarihten 500 yıl daha eski olabileceğine ve farklı bir coğrafyada doğduğuna işaret ediyor.



Araştırmacılar, karbon tarihleme yöntemleriyle doğrulanan bu keşfin, insanlık tarihindeki yazılı iletişimin evrimine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor.