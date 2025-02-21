Mezar taşında QR kod gizemi: Polis akıl almaz gerçeği açıkladı

Geçtiğimiz yılın sonlarında Münih'teki bir mezarlıkta, mezar taşının üzerinde kafa karıştırıcı bir QR kod bulunan beyaz bir çıkartma belirdi.



Sonraki birkaç hafta içinde, gizemli bir şekilde daha fazla çıkartma ortaya çıktı ve binden fazla mezar işaretlendi.



Alman basınında yer alan görsellere göre, dikdörtgen çıkartmaların üzerinde siyah bir QR kodu ve bir soyad yer alıyor.

QR KODLAR VE SANAL ANITLAR



Şehrin mezarlıklarının yönetimini denetleyen Bernd Hoerauf, Münih'teki mezarlıkların mezar taşlarında QR kodlarına yer verilmesine izin verildiğini aktardı.



Bu kodlar sayesinde on yıldan uzun süredir, sevdikleri dünyanın dört bir yanındaki mezarlıklarda gömülü olan kişiler çevrimiçi anıtlar oluşturabiliyor.



Ancak bunlar genellikle mezar taşına kazınıyor veya ölen kişinin anısına kasıtlı olarak metal bir plaka olarak oyuluyor.



Hoerauf, belediye çalışanlarının QR kodlarıyla ilk kez aralık ayında karşılaştığını ve bunları taradıklarında yalnızca ölen kişinin adının ve mezar yerinin göründüğünü aktardı. QR kodları başka hiçbir yararlı bilgi sağlamıyordu.

MEZAR BAKIM FİRMASI YAPIŞTIRMIŞ



Polis, bu kodların bir mezar bakım firması tarafından yapıştırıldığını açıkladı. QR kodlarının yapıştırıldığı etiketlerin sökülmesi sırasında bazı mezar taşları zarar gördü.

Bu nedenle, polis, mezar bakım firması hakkında “malzeme hasarı” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Yetkililer, firmadan şikayetçi olunup olunmayacağını ve cezai işlem uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor.

QR kodlarının sökülmesi sırasında oluşan toplam hasarın 6 haneli bir rakama ulaştığı tahmin ediliyor.

