Mezarlığa saklamışlar: Suriye'de 35 bin captagon ele geçirildi

Suriye İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Birimleri, Şam'ın Zebedani ilçesinde operasyon düzenledi.

Yürütülen saha çalışmaları kapsamında uyuşturucu maddelerin bir mezarın içine gizlendiği tespit edildi.

Operasyonda 323 paket esrar ve yaklaşık 35 bin captagon hapının ele geçirildiği, olayla bağlantılı kişilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.



Ekim ayında Şam'da gerçekleştirilen operasyonlarda bir uyuşturucu şebekesi çökertilmiş, kaçırılmaya hazırlanılan toplam 23 milyon captagon hapı ele geçirilmişti.