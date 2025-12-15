MI6'nın ilk kadın başkanı Metreweli: "Cephe hattı artık her yerde"

İngiltere Dış İstihbarat Teşkilatı (MI6) Başkanı Blaise Metreweli, teşkilatın 116 yıllık tarihindeki ilk kadın lideri olarak kamuoyu önünde yaptığı ilk konuşmada, Rusya'ya ve değişen casusluk yöntemlerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Ekim ayında Richard Moore'dan görevi devralan ve "C" kod adıyla bilinen Metreweli, Londra'daki MI6 karargahında yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri müdahalesiyle başlayan sürecin Batı ittifakına yönelik hibrit bir savaşa dönüştüğünü vurguladı.

Metreweli, Moskova yönetimini "saldırgan, yayılmacı ve revizyonist" bir tutum sergilemekle suçladı.

"MOSKOVA, KAOS İHRAÇ ETMEYİ SÜRDÜRECEK"

Reuers'ın aktardığına göre İngiliz istihbarat şefi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ilişkilere yaklaşımına işaret etti.

Moskova eylemlerinin tesadüfi olmadığını belirten Metreweli, şu ifadeleri kullandı:

"Kaos ihracatı, Rusya'nın uluslararası ilişkilere yaklaşımında bir hata değil, bir niteliktir (stratejidir). Putin hesabını değiştirmeye zorlanana kadar bunun devam etmesine hazırlıklı olmalıyız. Vladimir Putin'in şüphesi olmasın, desteğimiz kalıcıdır. Ukrayna adına uyguladığımız baskı sürdürülecektir."

AJANLAR İÇİN PYTHON ÖĞRENME ŞARTI

Daha önce teşkilatın teknoloji ve inovasyon birimini yöneten ve James Bond filmlerindeki "Q" karakteriyle özdeşleşen bir geçmişe sahip olan Metreweli, teknolojik hakimiyetin modern casusluktaki hayati rolüne dikkati çekti.

Tehditlerin artık sadece fiziksel sınırlar içinde kalmadığını, "cephe hattının her yerde" olduğunu belirten Metreweli, istihbarat memurlarının yetkinliklerinin dönüşmesi gerektiğini vurguladı:

"Teknoloji hakimiyeti yaptığımız her işe nüfuz etmelidir. Sadece laboratuvarlarımızda değil, sahada, zanaatımızda ve daha da önemlisi her memurun zihniyetinde bu olmalı. İnsan kaynaklarıyla (muhbirlerle) ne kadar rahatsak, kod satırlarıyla da o kadar rahat olmalıyız. Birden fazla dilde ne kadar akıcıysak, Python programlama dilinde de o kadar akıcı olmalıyız."

Metreweli, teknolojinin artan önemine rağmen insan faktörünün ve iradesinin belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti.

Bu yüzyılın temel sorununun sadece kimin en güçlü teknolojiye sahip olduğu değil, bu teknolojiyi kimin "en büyük bilgelikle" yönlendirdiği olduğunu ifade eden MI6 Başkanı, şöyle konuştu:

"Bizi tanımlayan şey yapabileceklerimiz değil, yapmayı seçtiklerimizdir. Bu seçim, yani insan iradesinin kullanımı, dünyamızı daha önce şekillendirdi ve yeniden şekillendirecek. Güvenliğimiz, refahımız ve insanlığımız buna bağlıdır."

GENELKURMAYDAN TOPYEKUN SAVUNMA ÇAĞRISI

Öte tandan İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Richard Knighton da aynı gün yaptığı ayrı bir konuşmada, artan belirsizlikler ve tehditler karşısında savunma için "topyekûn toplum" yaklaşımı çağrısında bulundu.

AFP'nin aktardığına göre Knighton, Rusya'nın "bir NATO ülkesini işgal etme olasılığının arttığını" iddia ederek, Putin'in komşu ülkeleri ve sivil nüfusu hedef alma istekliliğinin tüm ittifak için tehdit oluşturduğunu savundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper da geçen hafta Rusya ve Çin kaynaklı enformasyon savaşı ve siber faaliyetlere karşı uyarıda bulunmuştu.

İngiltere, Rusya'nın dezenformasyon faaliyetlerine karışan çok sayıda kuruluş ve kişiye yaptırım uygulamıştı.

MI6 ayrıca, kısa süre önce Rus vatandaşlarını İngiltere adına casusluk yapmaya teşvik etmek amacıyla "Silent Courier" (Sessiz Kurye) adlı güvenli bir çevrimiçi mesajlaşma portalını devreye almıştı.

BLAISE METREWELI KİMDİR?

MI6'ya 1999 yılında katılan 47 yaşındaki Blaise Metreweli, teşkilat bünyesinde uzun yıllar Orta Doğu ve Avrupa'da operasyonel görevlerde bulundu.

Cambridge Üniversitesi'nde antropoloji eğitimi alan Metreweli, dış istihbarat servisindeki kariyerinin yanı sıra İngiltere iç istihbarat servisi MI5'ta da üst düzey görevler üstlendi.

Göreve atanmadan önce MI6'nın teknoloji şefi olarak görev yapan ve kurum içinde "Q" unvanıyla bilinen Metreweli, teşkilatın başkanlarına verilen geleneksel "C" kod adını kullanan ilk kadın yönetici oldu.

Başbakan Keir Starmer, Kanada'daki G7 Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, Metreweli'nin ülkenin karşı karşıya olduğu “benzeri görülmemiş tehditlere karşı liderlik edeceğine” duyduğu güveni dile getirmişti.