Michael Anton kimdir? ABD'nin Politika Planlamadan Sorumlu Direktörü Michael Anton'un hayatı

Michael Anton, 20 Ocak 2025 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Dairesi’nin 33. Direktörü olarak göreve başladı.



Hükûmete geri dönmeden önce Anton, Claremont Enstitüsü’nde Kıdemli Araştırmacı olarak görev yaptı. Enstitü’nün beş burs programında dersler verdi, Claremont Review of Books için yazılar kaleme aldı ve Kaliforniya'nın durumu hakkında bir kitap üzerinde çalışıyordu. Aynı zamanda Hillsdale College’da Siyaset Bilimi Eğitim Görevlisi olarak, üniversitenin çevrim içi “Amerikan Dış Politikası” dersini tasarlayıp sundu ve lisans ile lisansüstü düzeyde ulusal güvenlik, büyük strateji ve siyasi felsefe dersleri verdi.



Anton, Kaliforniya Valisi Pete Wilson, New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, Başkan George W. Bush ve Başkan Donald J. Trump yönetimlerinde olmak üzere toplam dokuz yıl boyunca kamuda görev yaptı. Başkan Trump’ın ilk döneminde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi kadrosunda Başkan Yardımcısı Yardımcısı ve Stratejik İletişimden Sorumlu Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yaptı.



George W. Bush yönetiminde de dört yıl boyunca Ulusal Güvenlik Konseyi’nde çalıştı. Bu iki dönem arasında ise özel sektörde 12 yıl boyunca medya ve finans alanlarında çeşitli görevlerde bulundu.



Anton, üç kitabın yazarı ve bir makale derlemesinin ortak editörüdür. Ayrıca kendi yazılarından oluşan iki kitabı da yakında yayımlanacaktır. Bunun yanında, Wall Street Journal, Washington Post, Interpretation ve Perspectives on Political Science gibi ana akım ve akademik yayın organlarında çok sayıda makalesi yayımlanmıştır.



Dış politika ve ulusal güvenlik konularında yazdığı dikkate değer makaleler arasında “America and the Liberal International Order” (American Affairs, 2017), “The Trump Doctrine” (Foreign Policy, 2019) ve “The Containment of George Kennan” (Claremont Review of Books, 2023) yer almaktadır.

Anton, özellikle 2016 yılında büyük yankı uyandıran ve birçok kişiyi dönemin başkan adayı Trump’ı desteklemeye sevk eden “The Flight 93 Election” adlı makalesiyle tanınmaktadır.