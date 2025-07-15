Michael Jordan, restoranda 10 bin euro bahşiş bıraktı

Amerikalı basketbol efsanesi Michael Jordan, bu kez bir basketbol sahasında değil, Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Vouliagmeni kasabasında bir restoranda gündem oldu. Jordan, özel bir akşam yemeği sırasında restoran çalışanlarına tam 10 bin euro bahşiş bıraktı.



Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük basketbol oyuncularından biri olarak görülen Jordan, hem tatil hem de iş için Yunanistan’daydı. Spetses Adası’nda dinlendikten sonra Atina’da Jordan markasının düzenlediği Board of Greatness etkinliğine katıldı.

DENİZ KENARINDA ÖZEL TERAS HAZIRLANDI

Ünlü sporcu için deniz kenarında özel bir teras hazırlanırken, restoranın sahibi ve şefi Georgios Papaioannou tarafından taze deniz ürünleri ve geleneksel Yunan lezzetlerinden oluşan özel bir menü hazırlandı.



Jordan’ın, ağırlanmadan ve yemeklerin kalitesinden son derece memnun kaldığı ve bu memnuniyetini cömert bir bahşişle gösterdiği belirtildi.