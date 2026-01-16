Michelin yıldızlı restoran temizlikte 1 yıldız aldı. Fiyatı 27 bin liradan başlıyordu

İngiltere'de iki Michelin yıldızlı bir restoran, gıda standartları müfettişlerinin ziyareti sonrasında bir yıldızlık hijyen puanı aldı.

2025 yılı kasım ayında yapılan denetimin raporu yeni yayınlandı ve raporda, “Gıda işleme hijyeninin genel olarak tatmin edici olduğu ancak kişi başı 468 sterlinlik yemek deneyiminin yerleşim havalandırma, el yıkama olanakları ve haşere kontrolü açısından yetersiz kaldığı” belirtildi.

30 çeşitlik tadım menüsü sunan Ynyshir , Galler'de iki Michelin yıldızına sahip tek restorandı.

Prestijli Michelin rehberinin "gerçekten eşsiz" olarak tanımladığı beş saatlik deneyimin fiyatı 468 sterlinden (yaklaşık 27 bin lira) başlıyor.

Restoran şimdi daha olumsuz bir gelişme üzerine manşetlere çıktı. Gıda güvenliğini sağlayarak halkı korumayı amaçlayan Gıda Standartları Ajansı (FSA) müfettişleri, 5 Kasım'da mekanı ziyaret ettikten sonra, beş üzerinden bir yıldız vererek son derece olumsuz bir hijyen raporu hazırladı. Rapor basına yeni sızdı ve işletme hakkında olumsuz haberler yayıldı.

Baş aşçı Gareth Ward, bulgulara tepki gösterdi.

Düşük puanın kısmen, müfettişlerin lüks restoranın sashimi ve kuru dinlendirilmiş balık gibi çiğ malzemeleri kullanmasını anlamamalarından kaynaklandığını iddia etti.

Ward, “Dünyanın dört bir yanından en iyi malzemeleri satın alıyoruz ve bunların çoğunu çiğ olarak servis ediyorum. Japonya'dan suşi kalitesinde balık alıyorum ve onlar da ‘Suyun kalitesini bilmiyoruz, o halde suşi kalitesinde olduğunu nereden bileceğiz?’ diye soruyorlar.” diye konuştu.