Michelle Obama gerçeği açıkladı: Boşanıyorlar mı?

Michelle Obama, gündemden bir adım geri atma kararı aldığını ve bunun birkaç etkinliği kaçırmasına neden olduğunu belirtti. Eski Başkan Barack Obama'nın bazı resmi etkinliklere yalnız katılması, ayrılık dedikodularını körüklemişti. Sophia Bush'un "Work in Progress" podcast'ine konuşan Michelle Obama, geri adım atmasının, evliliklerinde problem olduğu algısını yarattığını söyledi ve şu açıklamalarda bulundu: “İlginç olan şey şu ki, 'hayır' dediğimde, çoğu insan 'anlıyorum' diyor ama kadınlar olarak biz bu konuda zorlanıyoruz. O kadar ki, insanlar, kendim için bir seçim yapıyor olabileceğimi düşünemediler ve bu yüzden bizim boşanıyor olduğumuzu varsaydılar.” Boşanma söylentilerini gülerek karşılayan Michelle Obama, “Yetişkin bir kadın olarak kendisi için kararlar aldığını." söyledi. Michelle Obama, “Sonunda gerçekten 'Ne yapıyorum? Bunu kimin için yapıyorum?' demeye başlıyoruz. Ve eğer bu, insanların ne yapmamız gerektiğine dair oluşturdukları kalıplara uymazsa, olumsuz ve korkunç bir şey olarak etiketleniyor.” ifadelerini kullandı.

“HER KADIN GİBİ SUÇLULUKLA HAREKET EDİYORUM”

Beyaz Saray’daki görev dönemleri ve kızları büyüdükten sonra daha fazla özgürlüğe kavuştuğunu belirten Michelle, zamanını kendisinin yönetme şansına sahip olduğunu söyledi ve “Takvimime bakabiliyorum, bu yıl bunu yaptım. Bu, aslında benim kendim için bir şeyler yapmamın büyük bir örneğiydi. Bir şeyi yapmam gerektiğini düşündüğümde, kendim için en iyi olanı seçtim. Bu benim için gerçekten önemli bir sınavdı, sadece bir kadın olarak, bağımsız bir insan olarak. Çünkü her kadın gibi suçlulukla hareket ediyorum.” dedi.



Bu açıklamalar, Michelle Obama’nın Başkan Trump’ın yemin töreni ve Başkan Jimmy Carter’ın cenazesi gibi önemli etkinliklerde eşinin yalnız katılmasının ardından geldi.





Michelle’in bu etkinliklere katılmaması, boşanma söylentilerini güçlendirmişti.



Eski Başkan Barack Obama da, bir süre önce “Eşimi ihmal ettim" itirafında bulunmuştu ve “Bazen eğlenceli şeyler yaparak bunu telafi etmeye çalışıyorum.” demişti.