Miçotakis-Erdoğan görüşmesinin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 11 ve 12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius şehrinde düzenlenecek NATO zirvesinde bir araya gelmesi planlanıyor.



Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la NATO zirvesinde yapacağı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye-AB ilişkilerinin çerçevesini yeni bir temele yerleştirmeyi umduklarını ifade etti.



Miçotakis, bardağın yarısını dolu görmek istediğini belirterek, son dönemde düzensiz göçmen taşıyan teknelerin yola çıkmadan engellenmesinde Türk yetkililerle daha iyi bir işbirliği içinde olunduğuna dikkati çekti.



Başbakan Miçotakis, "Türkiye'nin mülteci sorunuyla mücadelede müttefik olması gerektiğini birçok kez söyledim. Öte yandan, AB Türkiye'yi desteklemek için milyonlarca euro verdi ve muhtemelen daha fazla da verebilir. AB'nin yıllık bütçesinin yeniden yapılandırılmasında Türkiye'nin gelecekte desteklenmesi için ek bir madde konulabilir." dedi.



Kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin dışında, Türkiye ve Yunanistan Bakanları arasında da görüşmeler olabileceğini kaydeden Miçotakis, "Geçmişte de temaslar vardı. Bu temasların sık sık olması iyidir. Göçmen sorunu ile mücadelede Türkiye'nin gerçekten de iyi bir müttefik olduğunu ortaya koyabiliriz. Tabii kendisi de isterse." diye konuştu.

