Miçotakis: Göç akını, Shengen'i tek taraflı feshetmekle durdurulamaz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Almanya'nın düzensiz göçe karşı kara sınırlarında aldığı önlemleri değerlendirdi. Miçotakis, mülteci akınınına yanıtın, Schengen'i tek taraflı olarak rafa kaldırmakla verilemeyeceğini söyledi.

Miçotakis: Göç akını, Shengen'i tek taraflı feshetmekle durdurulamaz

Başbakanı Kiryakos Miçotakis, göçe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Miçotakis, artan göç akınlarının Schengen bölgesinin tek taraflı olarak feshedilmesiyle çözülemeyeceğini söyledi.

Almanya bu hafta, düzensiz göçle mücadele etmek amacıyla tüm kara sınırlarında daha sıkı kontroller uygulamayı planladığını açıklamıştı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, önlemlerin aynı zamanda sınır ötesi suç şebekeleri ve radikal İslamcı örgütler gibi dış tehditlerden korunmaya yönelik olacağını belirtti. 

Kontroller, 16 Eylül'de başlayacak ve ilk etapta altı ay sürecek.

Miçotakis bugün bir Yunan radyosuna verdiği röportajda, “Yanıt, Schengen'i tek taraflı olarak rafa kaldırmak ve topu 'nın dış sınırlarında yer alan ülkelere atmak olamaz” dedi.

Çözümün, Avrupa'nın dış sınırlarını koruma ihtiyacını kabul edecek tüm Avrupa ülkeleri arasında “adil bir uzlaşmayı” içereceğini de sözlerine ekledi.

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