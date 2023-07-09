Miçotakis hükümetine güvenoyu

300 sandalyeli Yunanistan Meclisi'nde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin 158 milletvekili, Miçotakis'in yeni kurulan hükümetine güvenoyu verdi.

Oylama öncesi konuşma yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, partisinin galibiyetiyle sonuçlanan genel seçimlerin, Yunanistan için büyük değişimleri içeren yeni bir sürece kapı açtığını ifade etti.

Miçotakis, hükümetinin yeni dönemde ülkedeki refahı artırmayı hedeflediğini belirtti.