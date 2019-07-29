Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis temaslarına Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşerek başlayacak. Ardından iki lider ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e ziyaretinde Yunanistan Dışişleri Bakani Nikos Dendias eşlik ediyor. Dendias da Rum mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile görüşecek.
Miçotakis temasları kapsamında Rum siyasi parti liderleriyle de bir araya gelecek. Yarın da eski Rum dişişleri bakanlari ile görüşecek.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve beraberindeki heyetin, Güney Kıbrıs Rum kesimi ziyaretini çarşamba günü bitirmesi bekleniyor.
Miçotakis ilk ziyaretini Rum kesimine yapıyor
NTV HaberDünya
Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis göreve geldikten sonraki ilk resmi yurtdışı ziyaretini bugün Güney Kıbrıs Rum kesimine yapacak.
Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis temaslarına Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşerek başlayacak. Ardından iki lider ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.