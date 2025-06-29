Miçotakis, kayırmacılığı kabul etti: “Başarısız olduk”

Yunanistan Başbakanı ve muhafazakar Yeni Demokrasi (YD) partisi lideri Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği’nin (AB) Yunan çiftçilere yaptığı tarım sübvansiyonlarının hayata geçirilmesinden sorumlu OPEKEPE kurumunda yaşanan skandal hakkında açıklamada bulundu.



Kathimerini gazetesinin haberine göre, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Miçotakis, hükümetinin konuyla ilgili başarısızlığını kabul etti, kurumu “temizlemekte başarısız olduklarını” söyledi. Yunanistan Başbakanı, partisinin kayırmacılık yaptığını da kabul ederek, “İşleri temizlemek için önemli çabalar sarf edildi. Fakat dürüst olalım ki başarısız olduk. Şimdi gün yüzüne çıkan konuşmalar, öfke ve kızgınlığa sebep oluyor” ifadelerini kullandı.



Miçotakis, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ortaya çıktığı üzere, OPEKEPE'nin süregelen zayıflıkları, maalesef kendi partimizin içinden bile kayırmacı uygulamalara izin verdi.”



“EYLEMLERİNDEN SORUMLU TUTULACAKLAR”



Yunanistan hükümeti, AB tarım sübvansiyonları ile ilgili dolandırıcılığın gün yüzüne çıkmasının ardından geçen ay yaptığı açıklamada, kurumun kapatılacağını duyurmuştu.



Geçen hafta Avrupa Başsavcılığı’ndan (EPPO) yapılan açıklamada ise iki eski tarım bakanının AB fonlarını OPEKEPE üzerinden kötüye kullandığı iddialarına dair kanıtların Yunanistan Parlamentosu’na iletildiği ifade edilmişti.



Bu açıklamanın ardından OPEKEPE dosyasında adı geçen Göç Bakanı ve eski tarım bakanı Makis Voridis’in de aralarında olduğu üst düzey isimler istifa kararı almıştı. İstifa eden isimler, Göç Bakanı Voridis, Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hatzivasileiou, Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Dionysis Stamenitis, Dijital Yönetişim Bakan Yardımcısı Christos Boukoros ve Kırsal Kalkınma ve Gıda Genel Sekreteri Giorgos Stratakos olarak açıklanmıştı.



Miçotakis, bu gelişmelerin üzerine bugün yaptığı açıklamada, meseleyi ele almak için atılacak adımları açıkladı ve hükümetinin durumu “temizleyeceğini” savundu.

Hakkı olmadan Avrupa fonları alan kişilerin bu parayı iade etmesinin gerekeceğini de sözlerine ekleyen Yunanistan Başbakanı, var olmayan mera, çayır ve sürüleri varmış gibi gösterenlerin ve onlara yardım edenlerin de eylemlerinden sorumlu tutulacağını belirtti.

