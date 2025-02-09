Miçotakis, Macron'u aradı: Türkiye’ye Meteor füzesi satılacak mı?

Yunanistan'ın önde gelen Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.



FRANSA TEMASLARI DOĞRULADI



Bu görüşmede Miçotakis, Türkiye’ye olası Meteor füzesi satışı hakkında bilgi istedi.



İddiaya göre Macron ise bu konuda İngiltere’nin Türkiye ile temaslarda bulunduğunu, ancak anlaşmanın kesin olmadığını söyledi. Görüşmenin içeriğine dair daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.



ATİNA GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR



Miçotakis’in bugün Paris’te başlayacak “Yapay Zeka Eylem Zirvesi”nde tekrar füze satışı olasılığını gündeme getirmesi bekleniyor.



Yunan basını, Miçotakis’in Türkiye’ye Meteor füzeleri satılmaması için baskı yapacağını ileri sürüyor. Ancak Yunanistan’ın böyle bir satışı engelleyebilmesi mümkün görünmüyor.

Atina'nın envanterinde her biri Meteor füzeleriyle donatılmış 24 Rafale savaş uçağı bulunuyor.



YUNANİSTAN-FRANSA İLİŞKİLERİ

Yunanistan ve Fransa arasındaki savunma bağları gelişmeye devam ediyor. İki ülke arasındaki savunma anlaşmasında, stratejik ortaklıklarını pekiştiren karşılıklı yardım maddesi de yer alıyor.

Atina'nın envanterinde her biri Meteor füzeleriyle donatılmış 24 Rafale savaş uçağı bulunuyor.



METEOR FÜZESİ NEDİR?



Meteor füzesi, öncelikle MBDA tarafından İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi ile işbirliği içinde geliştirilen son teknoloji ürünü bir Görsel Menzil Ötesi Havadan Havaya Füze.



Füze, uçuşu boyunca sürekli itiş gücü sağlayan benzersiz bir katı yakıtlı ramjet motoruna sahip.



Bu tasarım, Mach 4'ten daha yüksek hıza ve hedeflerin kaçmasını zorlaştıran geniş bir Kaçışsız Bölge'ye (No Escape Zone) katkıda bulunuyor.



Meteor füzesi 100 kilometreyi aşan bir operasyonel menzile sahip ancak maksimum menzil ayrıntıları kamuya açıklanmıyor.