Miçotakis Covid-19'a yakalandı

Yunanistan'ın eski Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, bu nedenle seçim kampanyasını askıya aldığını söyledi.

Aşı olan Miçotakis, sosyal medya hesabından "Seçim kampanyasındaki sarılmalar ve öpücükler her zaman güzeldir ama bazen bunun bir bedeli var" dedi.

Bir kaç gün evde kalması gerektiğini belirten 55 yaşındaki Miçotakis'in hafta sonu Athos Dağı'ndaki manastır yerleşim bölgesini ziyaret etmesi planlanıyordu.

Yunanistan’da 21 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimlerin ardından Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi (ND) Partisi oyların yüzde 40,79'unu alarak 300 sandalyeli parlamentoda 146 sandalye elde etmiş ancak hiçbir partinin hükümeti kurma görevini kabul etmemesi nedeniyle seçimlerin 25 Haziran’da tekrar yapılacağı açıklanmıştı.

Bu hafta açıklanan anketler, Yeni Demokrasi Partisi'nin en yakın rakibi sol ittifak Syriza'dan yaklaşık 20 puan önde olduğunu gösterdi.

