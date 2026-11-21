Miçotakis'in GTA 6 paylaşımı Yunanistan'da muhalefeti kızdırdı
21.11.2026 13:33
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 400 euroluk emekli ikramiyesini tanıtırken gençlere 17 yaş sınırı olan GTA 6 oyununu önerince tepki çekti.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yetişkinlere yönelik içerikler barındıran Grand Theft Auto VI (GTA 6) video oyununu Noel hediyesi olarak gündeme getirdiği sosyal medya paylaşımı nedeniyle muhalefet ve basının tepkisini çekti.
Dün TikTok hesabından yayınladığı videoda oyunun logosuna da yer veren Miçotakis, gençlere seslenerek "Hanginiz Noel hediyesi olarak dedesinden ve ninesinden GTA 6 isteyecek?" diye sordu.
Miçotakis, paylaşımının devamında "Hepimiz dedelerin ve ninelerin torunlarına nadiren hayır dediğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde paylaşılan videonun, hükümetin emeklilere sağladığı 400 euroluk ikramiyeyi tanıtmak amacıyla hazırlandığı belirtildi.
MUHALEFET VE BASINDAN TEPKİ YAĞDI
Reşit olmayanların yetişkinlere yönelik bir oyunu satın almaya teşvik edilmesini uygunsuz bulan muhalif kesim, paylaşımın ardından Başbakan'a tepki gösterdi.
Ana muhalefetteki sosyalist Pasok partisi, yaptığı açıklamada "Başbakan, sırf akıma uymak uğruna reşit olmayanlara yasaklanmış bir video oyununun 'tanıtımını' yapıyor" değerlendirmesini paylaştı.
Sol görüşlü günlük gazete Efsyn söz konusu hamleyi "gaf" olarak nitelendirirken, muhafazakar Dimokratia gazetesi ise bunu "trajik" bir hata diye tanımladı.
Miçotakis hükümeti, aynı dönemde gençlerin sosyal medya kullanımına kısıtlama getiren ülkeler arasına katılmıştı.
Serideki 13 yıllık aranın ardından piyasaya çıkan yapım, yayıncısı Rockstar Games'in verilerine göre ilk gününde 3,79 milyar dolarlık perakende satış gelirine ulaştı.
OYUN İLK GÜNÜNDE 3,79 MİLYAR DOLAR HASILAT YAPTI
Uzun yıllardır şiddet sahneleri nedeniyle tartışma yaratan Grand Theft Auto serisinin yeni halkası GTA 6, oyuncuların geniş bir şehirde serbestçe dolaşarak araba çaldığı, soygun yaptığı ve suç çeteleri adına görevler üstlendiği açık dünya aksiyon oyunu yapısını sürdürüyor.
Yoğun şiddet, kan, cinsel içerik, çıplaklık, argo dil ile uyuşturucu ve alkol kullanımı barındıran oyun, 17 yaş ve üzeri derecelendirmesiyle satışa sunuluyor.
Serideki 13 yıllık aranın ardından piyasaya çıkan yapım, yayıncısı Rockstar Games'in verilerine göre ilk gününde 3,79 milyar dolarlık perakende satış gelirine ulaştı.