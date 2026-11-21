Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis , yetişkinlere yönelik içerikler barındıran Grand Theft Auto VI (GTA 6 ) video oyununu Noel hediyesi olarak gündeme getirdiği sosyal medya paylaşımı nedeniyle muhalefet ve basının tepkisini çekti.

Dün TikTok hesabından yayınladığı videoda oyunun logosuna da yer veren Miçotakis, gençlere seslenerek "Hanginiz Noel hediyesi olarak dedesinden ve ninesinden GTA 6 isteyecek?" diye sordu.

Miçotakis, paylaşımının devamında "Hepimiz dedelerin ve ninelerin torunlarına nadiren hayır dediğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde paylaşılan videonun, hükümetin emeklilere sağladığı 400 euroluk ikramiyeyi tanıtmak amacıyla hazırlandığı belirtildi.

MUHALEFET VE BASINDAN TEPKİ YAĞDI

Reşit olmayanların yetişkinlere yönelik bir oyunu satın almaya teşvik edilmesini uygunsuz bulan muhalif kesim, paylaşımın ardından Başbakan'a tepki gösterdi.

Ana muhalefetteki sosyalist Pasok partisi, yaptığı açıklamada "Başbakan, sırf akıma uymak uğruna reşit olmayanlara yasaklanmış bir video oyununun 'tanıtımını' yapıyor" değerlendirmesini paylaştı.

Sol görüşlü günlük gazete Efsyn söz konusu hamleyi "gaf" olarak nitelendirirken, muhafazakar Dimokratia gazetesi ise bunu "trajik" bir hata diye tanımladı.

Miçotakis hükümeti, aynı dönemde gençlerin sosyal medya kullanımına kısıtlama getiren ülkeler arasına katılmıştı.