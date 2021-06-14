Miçotakis’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesi ılımlı mesaj

France 24'e açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, iki ülke arasındaki en büyük görüş ayrılığının deniz yetki sınırlarının belirlenmesi olduğunu belirterek, “Büyük görüş ayrılıklarımızın bulunduğu sır değil. Ancak Türkiye ile yan yana yaşayacağız. Görüş ayrılıklarımızı, gerginliği tırmandırma yoluna başvurmadan, medeni bir şekilde görüşmeye devam edebilmemiz için bir yol bulmalıyız”dedi.



"TÜRKİYE İLE ORTAK BİR ÇERÇEVEDE ANLAŞMALIYIZ"



İki ülkenin ortak ekonomik çıkarlarının bulunduğunu ve bu alanda işbirliği yapabileceklerini vurgulayan Miçotakis, “Türkiye ve Yunanistan, NATO üyesidir. Ayrılıkların barışçıl yollardan çözülmesi ve gerginliğin tırmandırılmaması, NATO’nun da yararınadır” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Miçotakis, “Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a karşı Doğu Akdeniz’de ne yaşanıyorsa, bunun Türkiye’nin AB ile ilişkilerine etkisi oluyor. Türkiye ile ortak bir çerçeve üzerinde anlaşmalıyız. Bu çerçeve de uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkelerine dayanmalıdır” şeklinde konuştu.



BİNLERCE SIĞINMACININ TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİĞİNİ REDDETTİ

Ancak, Miçotakis Yunanistan’ın binlerce sığınmacıyı zorla Türkiye’ye geri ittiğini reddetti. Yunan Başbakan, “Geri itmeler yok. Ancak işimiz sınırlarımızı korumak. Sınırlarımızı korumak için de elimizdeki tüm araç ve imkânları kullanıyoruz. Meriç’teki polislerimiz ve sahil güvenlik güçlerimiz, sığınmacıları karşılama heyeti ya da turist bürosu değil.”

"EGE’DE TÜRK-YUNAN BOTLARI KARŞI KARŞIYA"



Öte yandan Miçotakis’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öncesi verdiği ılımlı mesajlara karşılık, dün Türk ve Yunan botları Ege’de karşı karşıya geldi.



Yunan Sahil Güvenlik Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, bir Türk Sahil Güvenlik teknesinin, dün sabah erken saatlerde Midilli Adası’nın doğusunda, Yunan Sahil Güvenlik teknesini rahatsız ettiği ve Yunan teknesinde küçük çaplı hasar meydana geldiği ileri sürüldü. Yunan medyası ise, olayın Yunan karasuları içinde yaşandığını, iki teknenin bir süre birbirlerine çok yakın mesafede yüzdükten sonra Türk Sahil Güvenlik teknesinin, Yunan teknesine “dokunduğunu” iddia etti. Türkiye’den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.



"TÜRK İHA’LARINA ÖVGÜ"



Diğer taraftan, France 24'ün haberinde Yunanistan’ın İHA üretme planlarında önemli bir ilerleme kaydedilemediği belirtilerek, “Türkiye 20 yıldır İHA teknolojisine yatırım yapıyor. Bu teknolojinin askeri çatışmalarda ne kadar önemli rol oynadığı Libya ve Karabağ’da kanıtlandı” denildi.

YUNANİSTAN GÖÇMELERİ ÖLÜME ATTI (ARŞİV)