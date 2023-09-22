Miçotakis'ten iklim krizi ve göç sorununda ortak mücadele çağrısı

Miçotakis, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, iklim krizi ve göç sorununun, Yunanistan'ın 2025-2026 dönemi BM Güvenlik Konseyi geçici adaylık sürecinde en çok vurgu yapacağı iki konu olacağını söyledi.



Bu yaz kuraklık, sel, orman yangınları gibi felaketlerin Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Akdeniz'i etkisi altına aldığına dikkati çeken Miçotakis, Avrupa'nın son yıllarda yaşadığı en büyük yangın felaketinin, Yunanistan'ın doğusundaki Evros bölgesinde meydana geldiğini ve 2 hafta sürdüğünü hatırlattı.



Miçotakis, bu yangında 21 kişinin hayatını kaybettiğini, New York'tan büyük bir alanın kül olduğunu dile getirdi.



Yunanistan'ın, yangının ardından, son yüzyılda yaşadığı en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kaldığını belirten Miçotakis, selin boyutlarına ilişkin, "Londra'ya bir yıl boyunca yağanın 2 katı yağmur, 1 günde yağdı." ifadesini kullandı.

İKLİM KRİZİ İÇİN MÜCADELE ÇAĞRISI



Bu felaketlerin iklim krizinin bir sonucu olduğunu vurgulayan Miçotakis, bunun sadece gelişmemiş ülkeleri değil artık Avrupa'yı da etkileyen bir sorun haline geldiğini söyledi.



Miçotakis, iklim krizine kısa vadede adaptasyonun şart olduğunu belirterek, "Yarından tezi yok, bugün harekete geçmeliyiz. Bu kriz zaten şu an mevcut. Bugün hayatlarımızı etkiliyor. Ekonomilerimizin üzerinde ciddi bir etkisi var." dedi.



Avrupa Birliği'ne (AB) de iklim krizine karşı yeterince yatırım yapmadığı eleştrisinde bulunan Miçotakis, iklim kriziyle mücadele adına adaptasyonu sağlayacak küresel bir forum oluşturulmasını önerdi.



GÖÇ SORUNUNA KAPSAMLI VE KOORDİNELİ YAKLAŞIM ÇAĞRISI



Konuşmasında, göç sorununa işaret eden Miçotakis, Yunanistan'ın göçmenler için istihdam imkanlarına sahip olduğunu ancak bunun şartlarının insan kaçakçıları tarafından belirlenmemesi gerektiğini söyledi.



Uluslararası toplumun bu konuda daha kapsamlı ve koordineli yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Miçotakis, bunun, göç sorunun derindeki nedenleri ve insan kaçakçılığıyla mücadele edecek, yasal göç yolları oluşturacak bir yaklaşım olması gerektiğini vurguladı.



YUNANİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerine değinen Miçotakis, "Bugün geçmişe bakmak yerine geleceğe bakmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Miçotakis, "Her ne kadar iki ülke arasında uzun yıllardır var olan jeopolitik sorunlar devam etse de her iki ülkenin de şimdiyi ve yarını etkileyen en büyük ortak sorunu, iklim krizi ve göç." diye konuştu.

"UKRAYNA'YI ASLA TERK ETMEYECEĞİZ"



Rusya'nın, AB ve NATO'nun yorulup Ukrayna'ya desteği bırakacağını sandığını belirten Miçotakis, "Bu asla olmayacak. Ukrayna'yı asla terk etmeyeceğiz." dedi.



Miçotakis, dünyanın karşılaştığı sorunlara karşı atıl kalınıp mucize beklenemeyeceğini vurgulayarak, "Gerçek büyük oyuncuların harekete geçip sonuç getirme zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.