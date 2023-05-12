Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Seçilene dostluk eli uzatacağım

Miçotakis, uluslararası haber ajansı AP'ye mülakat verdi. Yunanistan Başbakanı'na Türkiye ile ilişkiler de soruldu.



Miçotakis, "Türk halkı kimi seçerse seçsin dostluk elimi uzatacağım ve yıkıcı depremlerin ardından ortaya koyduğumuz ilerlemeyi sürdürmeye çalışacağım." dedi.



Miçotakis, "Ülkelerin dış politikalarının bugünden yarına değişmediğini biliyorum." ifadesini de kullandı.



Yeni Türk hükümetinin, Batı'ya yaklaşımını gözden geçireceğini umduğunu söyledi. Miçotakis, Avrupa, NATO ve Amerika Birleşik Devletleri vurgusu yaptı.



Komşu Yunanistan'da da 21 Mayıs'ta seçim var.