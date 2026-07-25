Miçotakis'ten Türkiye açıklaması. "Yan yana yaşamak zorundayız"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis , Yunanistan medyasına konuştu. İki ülke arasındaki ilişkilerden bahseden Miçotakis, basında çıkan haberleri eleştirdi.

Türkiye ’nin "mavi vatan" konusunda yasa çıkaracağı iddiaları sorulan Yunanistan Başbakanı, henüz gerçekleşmemiş bir adım üzerinden yorum yapmayacağını söyledi.

“YAN YANA YAŞAMAYA MECBURUZ”

Türkiye’nin olası hamlelerine karşı Atina’nın cevabı bulunduğunu belirten Miçotakis, basına sızdırılan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Yunan Başbakan, "Füze mesafelerini gösteren haritalar ve analistler görmekten yoruldum. Bunlar yardımcı olmuyor. Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım. Yan yana yaşamaya mahkumuz. Bunun değişmesi mümkün değil." ifadelerine yer verdi.

Türk ve Yunan halklarının iyi ilişkiler istediğini vurgulayan Miçotakis, iki ülke arasında çözülemeyen sorunlar bulunsa da bunun gerilimi sürekli yükseltmeyi gerektirmediğini aktardı.

7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen Miçotakis, iki ülke arasında hiçbir koşulda savaş beklemediklerini söylemişti.