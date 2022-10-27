Miçotakis'ten Türkiye göndermesi: Avrupa'da daha fazla gerginliğe gerek yok

Son dakika haberi!Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye'ye ile yaşanan gerilime atıfta bulunarak Avrupa'da daha fazla gerginliğe yer olmadığını söyledi.



Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Atina'da yaptığı görüşme sonrasında konuşan Miçotakis, "Diğer, gereksiz gerilim kaynaklarına yer yok. Yunan adaları kimseyi tehdit etmiyor" dedi.



Yunanistan Başbakanı ayrıca, Avrupa'nın Rusya'nın bölgede istikrarsızlık yaratma planlarına karşı harekete geçmesi gerektiğini söyledi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu sorunların, karşılıklı görüşmeler ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz" dedi.

BAKAN AKAR: SORUNLARIMIZI DİYALOGLA ÇÖZELEBİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ

Diğer taraftan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.



Son dönemde Yunanistan ile yaşanan sorunlara değinen Bakan Akar, "Bu sorunların, karşılıklı görüşmeler ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz. Bu yaklaşımımızı ısrarla sürdürüyoruz. Fakat diğer taraftan hiçbir şekilde bir oldubittiye, herhangi bir şekilde istenmeyen bir duruma izin vermeyeceğimizi de herkesin bilmesi lazım. Türkiye olarak bizler daima sorumlu, sağduyulu ve sabırlı bir politika izliyoruz" diye konuştu.



Türkiye'nin bir devletten beklenen neyse o şekilde davrandığını dile getiren Akar, şöyle devam etti:



"Türkiye kimse için tehdit değil, Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefiktir" diyen Akar, bunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi.



Kıbrıs'taki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirten Akar, "İster Yunanistan ister Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) silahlanma heveslerinin, gerginliği artırmaktan başta bir şeye yardımcı olmayacağını ve bunun olayı bir çözümsüzlüğe doğru götürdüğü herkes tarafından bilinmelidir" dedi.



Bakan Akar, Türkiye'nin garantör olarak hak ve sorumluluklarını yerine getirmeye sürdüreceğini de kaydetti.