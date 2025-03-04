Miçotakis'ten Zelenski'ye destek telefonu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin telefonda görüştüğü bildirildi.



Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede Ukrayna'ya ilişkin son gelişmeler ele alındı.



Buna göre, Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 6 Mart'ta düzenlenecek toplantısına, Yunanistan'ın hangi görüşlerle geleceğini Zelenski'ye ileterek AB'nin Ukrayna'da adil ve kalıcı bir çözüm sözünü tekrarladı.



Böylesi bir çözüm için AB ve Ukrayna'nın savunma imkanlarının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Miçotakis, ABD'nin desteğine de gerek olduğuna işaret etti.



Miçotakis, Yunanistan'ın Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

