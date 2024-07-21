Microsoft: 8,5 milyon cihaz olumsuz etkilendi

Microsoft, şirkete siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorununun 8,5 milyon Windows cihazını etkilediğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Microsoft: 8,5 milyon cihaz olumsuz etkilendi
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Şirketten yapılan açıklamada, bağımsız bir siber güvenlik şirketi olan CrowdStrike'ın 18 Temmuz'da küresel olarak bilgi teknolojileri sistemlerini etkilemeye başlayan bir güncellemesi yayınladığı anımsatıldı.

Bunun bir  olayı olmasa da ekosistemini etkilediği belirtilen açıklamada, olayın başlangıcından bu yana bilgi toplamak ve çözümleri hızlandırmak için şirketin müşterileriyle, CrowdStrike ve harici geliştiricilerle sürekli iletişimi sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, yazılım güncellemelerinin ara sıra sıkıntılara neden olsa da CrowdStrike gibi önemli olayların nadir olduğuna dikkat çekilerek, "Şu anda CrowdStrike güncellemesinin 8,5 milyon Windows cihazını, yani tüm Windows makinelerinin yüzde birinden azını etkilediğini tahmin ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yüzde küçük olsa da geniş ekonomik ve toplumsal etkilerin CrowdStrike'ın birçok kritik hizmeti yürüten kuruluşlar tarafından kullanıldığını yansıttığına işaret edilen açıklamada, bu olayın küresel bulut sağlayıcıları, yazılım platformları, güvenlik ve diğer yazılım sağlayıcıları ile müşterilerden oluşan geniş ekosistemin birbirine bağlı doğasını ortaya koyduğu kaydedildi.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın güncellemesi ile Microsoft işletim sistemi arasındaki kopukluk nedeniyle birçok sektörü etkileyen küresel yazılım sorunu, dün dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.

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