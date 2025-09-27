Microsoft ile Beyaz Saray arasında İsrail krizi mi yaşanıyor?

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, bulut hizmetlerinin Gazze ve Batı Şeria'daki sivillerin gözetiminde kullanıldığına dair kanıtların bulunmasının ardından, İsrail Savunma Bakanlığı'na sağlanan bazı hizmetleri durdurma kararı almıştı.



Şirketin başkan yardımcısı Brad Smith, konuya dair açıklama yaptı.



İsrail Ordusu'nun sivillere ait bilgileri Microsoft'un bulut platformunu kullanarak sakladığı iddiaları üzerine inceleme başlattıklarını söyledi.



İnceleme sonuçlanana kadar İsrail Savunma Bakanlığı'nın bu hizmetleri kullanamayacağı bilgisinin kendilerine iletildiğini aktardı.



Smith, ayrıca şirketin müşterilerinin gizlilik haklarına saygı duyduğunu ve bunları koruduğunu ifade etti.



TRUMP'TAN 'KOVUN' TALİMATI



Bu karardan sonra ABD Başkanı Donald Trump, Microsoft'a dair bir açıklama yaptı.



Microsoft'un, global ilişkiler başkanı Lisa Monaco'yu kovması gerektiğini söyledi.



Trump bu açıklamaya gerekçe olarak ise Monaco'nun Microsoft'taki pozisyonunda hassas bilgilere erişimi olacağını öne sürdü.



Lisa Monaco, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde güvenlik danışmanı olarak, önceki ABD Başkanı Joe Biden döneminde ise başsavcı yardımcısı olarak görev almıştı.



Beyaz Saray kaynaklarına göre Monaco'nun Demokrat Parti ile yakınlığı Donald Trump'ı rahatsız ediyor.