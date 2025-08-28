Microsoft, İsrail'i protesto eden iki çalışanını işten çıkardı

Microsoft, Başkan Brad Smith’in ofisine girerek protesto düzenleyen iki çalışanını işten çıkardı. Şirketten Perşembe günü yapılan açıklamada, Riki Fameli ve Anna Hattle’ın işine son verildiği bildirildi.

Olay, İsrail ordusunun Gazze operasyonu kapsamında Microsoft yazılımının kullanımına karşı Salı günü Redmond’daki merkez binasında yapılan protestoların ardından gerçekleşti. “Apartheid’e Hayır Azure” adlı grup, Smith’in ofisine girerek şirketten İsrail’e doğrudan ve dolaylı desteğini sonlandırmasını talep etmişti.

Microsoft sözcüsü, “Şirket politikalarımızı ve davranış kurallarımızı ciddi şekilde ihlal eden iki çalışanımız bugün işten çıkarıldı” ifadelerini kullanarak, izinsiz ofis girişlerine dikkat çekti. Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıldığı belirtildi.

The Guardian, İsrail ordusunun Microsoft’un Azure bulut altyapısını Filistinlilerin telefon görüşmelerini depolamak için kullandığını bildirmişti. Bunun üzerine şirket, teknolojisinin gözetleme amaçlı kullanımıyla ilgili üçüncü taraf bir soruşturma başlatmayı kabul etmişti.

Associated Press (AP) tarafından 2025'in başlarında yapılan araştırmada ise Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığı iddia edilmişti.