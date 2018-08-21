ABD merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft, Rus hükümetine bağlı bir grup hackerin muhafazakâr olarak bilinen Hudson Enstitüsü ve Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsü kurumlarına siber saldırıda bulunduğunu duyurdu.

Rus hackerlerin ABD’li iki kurum adına sahte web siteleri kurduğunu belirten şirket, ayrıca aynı hackerların ABD senatosuna aitmiş gibi görünen 3 ayrı site daha tasarladığını bildirdi.

Rusya’nın 2016 yılında gerçekleşen ABD Başkanlık Seçimleri’ne müdahale ettiği iddiaları ABD basını ile Donald Trump’ı defalarca karşı karşıya getirmişti. Öte yandan ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein, özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturma sonucu 12 Rus ajanının siber saldırıda bulunduğunu ama saldırıların seçim sonuçlarını etkilemediğini duyurmuştu.



RUSYA'DAN MICROSOFT'UN İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Diğer taraftan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'deki muhafazakar düşünce kuruluşlarından bilgi çalmaya çalışan Rus hackerları engellediğini iddia eden ABD'li yazılım şirketi Microsoft'un bu iddiasına anlam veremediklerini söyledi.

Peskov düzenlediği basın toplantısında Microsoft şirketinin iddialarına ilişkin "Bu iddia karşısında tepkimiz, alışılmış şekilde olacak: Hangi hackerlardan bahsedildiğini bilmiyoruz, seçimlere nasıl bir müdahaleden bahsedildiğini bilmiyoruz. Biz ABD'den seçimlere bir müdahale olmadığının doğrulamasını duyuyoruz" yanıtını verdi.



"BİLGİ VERMİYORLAR"



Sputnik'in haberine göre Kremlin Sözcüsü ayrıca, "Tam olarak kimler hakkında konuşuyoruz? Onları (Microsoft) bu sonuca varmaya, ne tür bir kanıt ya da dayanağın götürdüğünü anlamıyoruz. Zira bu bilgiyi (kanıt) vermiyorlar" vurgusunu yaptı.



Microsoft şirketi yetkilileri, Rusya hükümeti ile ilişkili olduklarına inandıkları Rus hackerların, Cumhuriyetçilere yakın düşünce kuruluşlarına yönelik saldırılarını engellediklerini söyleyip, bunu Rusya'nın ABD'de kasımda düzenlenecek ara seçimlere müdahalesini artırdığının işareti olarak gördüklerini ifade etmişti.



Fakat şirket yetkilileri, bahsettikleri siber saldırıların Rus hükümetiyle nasıl bağlantısı olabileceğine ilişkin bir veri sunamadı.

