Microsoft'a Gazze suçlaması: "Filistinlilerin hesapları kapatılıyor"

Yurt dışında yaşayan Filistinliler, Microsoft'un e-posta hesaplarını hiçbir uyarıda bulunmadan kapattığını ve kendilerini hayati önem taşıyan çevrimiçi hizmetlerden mahrum bıraktığını ileri sürdü. İsrail'in bombardımanları nedeniyle Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet sıkıntısı devam ediyor. Bu yüzden Microsoft hizmetleri, birçok Filistinli için bir cankurtaran simidi haline geldi.

Microsoft'a Gazze suçlaması: "Filistinlilerin hesapları kapatılıyor"
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Yurt dışında yaşayan Filistinliler, hakkında yeni ve çarpıcı bir iddiada bulundu. Bu iddiaya göre Microsoft, Filistinlilerin e-posta hesaplarını hiçbir uyarıda bulunmadan kapatıyor.

Bu durum, banka hesaplarına ve iş tekliflerine erişimlerini engelliyor. Microsoft'un sahibi olduğu Skype gibi iletişim uygulamalarını da savaştan zarar görmüş Gazze'deki akrabalarıyla iletişim kurmak için kullanamıyorlar.

Microsoft, hesabı kapatılan kişilerin hizmet şartlarını ihlal ettiklerini söylüyor.

GAZZE'DEKİ AİLESİNE ULAŞAMIYOR

Suudi Arabistan'da yaşayan Eiad Hametto, İngiltere'nin kamu yayıncısı BBC'ye, "Çevrimiçi hayatımı öldürdüler. Yaklaşık 20 yıldır kullandığı e-posta hesabımı askıya aldılar. Tüm işlerim bu hesaba bağlıydı" diye konuştu. Hametto, Skype bağlantısı kuramadığı için Gazze'deki ailesine ulaşamadığını da söyledi.

İsrail'in bombardımanları ve kara harekatı nedeniyle Gazze Şeridi'nde internet sık sık kesiliyor. Standart uluslararası aramalar da çok pahalı.

Ücretli Skype abonelikler üzerinden Gazze'deki kişileri internet kesikken bile ucuza aramak mümkün. Bu yüzden uygulama, birçok Filistinli için bir cankurtaran simidi haline geldi.

HAMAS BAĞLANTISI İDDİASI

Yurtdışında yaşayan bazı Filistinliler, Hamas'la bağlantıları olduğundan şüphelenildiği için hesaplarının kapatıldığını savundu.

Hametto, Hamas'la alakası olmadığını belirterek "Biz sadece ailelerimize ulaşmak istiyoruz. Siyasi bir geçmişimiz yok" dedi.

MICROSOFT YANIT VERMEDİ

Microsoft, bu kişilerin Hamas bağlantısı olarak görülerek engellendiği yönündeki iddiaya doğrudan yanıt vermedi. Ancak bir sözcü, arama bölgesine veya hedefine göre aramaların engellenmediğini veya kullanıcıların yasaklanmadığını belirtti.

"Skype'ta engelleme, dolandırıcılık şüphesi nedeniyle gerçekleşebilir" ifadelerini kullanan şirket, ayrıntıya girmeden kullanıcıların karara itiraz edebilecekleri konusunda bilgilendirildiğini belirtti.

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