Microsoft'a İsrail protestosu: Çalışanlar partiyi durdurdu

Bazı Microsoft çalışanları, 50. yıl dönümü partisinde şirketin İsrail'e sağladığı hizmetlere tepki gösterdi.



Microsoft AI'ın üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Süleyman'ın şirketin 50. yıl dönümü partisinde yaptığı konuşma, Microsoft'un İsrail ile anlaşmalarını protesto eden çalışanlar tarafından yarıda kesildi.



Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ve şirketin eski CEO'su Steve Ballmer'ın da bulunduğu seyircilerin arasından sahneye yaklaşan Ibtihal Aboussad, sahnedeki Süleyman'a seslenerek, "Yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğini iddia ediyorsun ama Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50 bin insan öldü ve Microsoft bölgemizdeki bu soykırımı destekliyor" dedi.



Süleyman, kendinden utanması gerektiğini söyleyen ve sahneye kefiyesini fırlatan Aboussad'a, "İtirazın için teşekkür ederim, seni duyuyorum" cevabını verdi.



Aboussad, sahneye kefiyesini fırlatması ardından güvenlik tarafından dışarı çıkarıldı.



"HEPİNİZ İKİYÜZLÜSÜNÜZ"

Şirketin yapay zeka bölümünden yazılım mühendisi Vaniya Agrawal, aynı partide Gates, Ballmer ve CEO Satya Nadella'nın sahnede olduğu başka bir etkinlikte, "Hepinize yazıklar olsun, hepiniz ikiyüzlüsünüz" diye bağırdı.



Gazze'de 50 bin Filistinlinin Microsoft teknolojisi ile öldürüldüğünü söyleyen Agrawal, "Onların kanı üzerinden kutlama yaptığınız için hepinize yazıklar olsun. İsrail ile bağlarınızı kesin" ifadelerinin ardından dışarı çıkarıldı.



CNBC'nin haberine göre Agrawal, protestosu sonrası Microsoft yöneticilerine gönderdiği e-postada istifa edeceğini belirterek, "Bu şirket için çalışarak hepimiz suç ortağı oluyoruz" dedi.



Aboussad, çalışmalarının askeri amaçlarla kullanılacağının kendisine söylenmediğini kaydetti.