Microsoft’tan yeni işten çıkarma dalgası: 9 bin kişi gidiyor
ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, "maliyetleri azaltma hedefinin bir parçası olarak" dünya genelinde yaklaşık 9 bin çalışanını daha işten çıkaracağını duyurdu.
Teknoloji sektöründe pandemi sonrası başlayan yeniden yapılanma süreci, şirketlerin aşırı genişlemeyi frenleme çabasıyla devam ediyor.
Microsoft tarafından 9 bin kişinin işten çıkarılacağı ilan edildi. Bu adım, şirketin pandemi dönemindeki hızlı büyümeyi dizginlemek için 2023 başında 10 bin kişiyi işten çıkarmasından bu yana en büyük işten çıkarma dalgası oldu.
Şirket, mayıs ayında yaklaşık 6 bin, ocak ayında ise bin kişiyi işten çıkarmıştı.
228 BİN TAM ZAMANLI ÇALIŞANI VAR
Son rakamlara göre Microsoft’un toplam 228 bin tam zamanlı çalışanı bulunuyor ve işten çıkarmalar toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 4’ünden azını kapsıyor. İşten çıkarılanların farklı ekipler ve ülke operasyonlarına yayıldığı, özellikle yönetim kademelerinde sadeleşmeye gidildiği belirtiliyor.
Microsoft’un çalışanlarının yaklaşık yüzde 55’i ABD’de bulunuyor.
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