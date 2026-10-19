Midilli açıklarında göçmen teknesi battı. Altı ölü, sekiz yaralı

Yunanistan 'ın Midilli Adası açıklarında Türkiye 'den yola çıkan ve göçmenleri taşıyan sürat teknesi, Yunan sahil güvenlik botuyla çarpışarak alabora oldu.

Yunan makamları, pazartesi sabahı erken saatlerde meydana gelen olayda aralarında bebeğin de yer aldığı altı göçmenin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kaza, Midilli'deki Agrilia bölgesinin yaklaşık 3,5 deniz mili güneyinde gerçekleşti.

Reuters ajansının haberine göre sahil güvenlik ekipleri dört erkek, bir kadın ve bir bebeğin cansız bedenine ulaştı; kazadan sağ kurtulan sekiz kişi ise hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAN TÜRK VATANDAŞI GÖZALTINA ALINDI

Yetkililer, kazadan sağ kurtulanlar arasındaki 37 yaşındaki Türkiye vatandaşını, tekneyi kullanan şüpheli insan kaçakçısı olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.

Denizcilik Bakanı Vassilis Kikilias, ölümlerden göçmen kaçakçılarını sorumlu tuttu. Eldeki verilerin sürat teknesinin pruvasıyla sahil güvenlik botunun sol tarafına çarptığını gösterdiğini belirten Kikilias, olayın kesin nedeninin araştırıldığını aktardı.

Kikilias, X hesabından yaptığı açıklamada, "Tavrımız tartışmaya kapalı: Kaçakçılara sıfır tolerans" dedi.

Yunanistan, Ortadoğu, Afrika ve Asya'dan gelen göçmenler ile mülteciler için Avrupa Birliği'ne geçişte öne çıkan güzergahlardan biri.

Ülke, 2015-2016 yıllarında Avrupa'daki göç krizinin ön saflarında yer almış ve çoğunluğu Türkiye üzerinden olmak üzere yaklaşık 1 milyon kişi Yunan adalarına ulaşmıştı.