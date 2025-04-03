Midilli açıklarında mülteci teknesi battı: 4 ölü

Yunanistan’ın Midilli Adası açıklarında mülteci teknesinin batması sonucu dört kişi hayatını kaybetti. İki çocuk ve iki kadın olmak üzere dört kişinin cansız bedenlerine ulaşılırken, Yunanistan Sahil Güvenliği, 23 kişinin kurtarıldığını açıkladı.



Olaya ilişkin verilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik, tekneyi yerel saatle 02.00 sıralarında tespit etti. Bir Sahil Güvenlik yetkilisi, teknenin batması sonrası başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini verdi. Olay sırasında teknede kaç kişinin bulunduğu ise netlik kazanmadı.



Avrupa Birliği’nin (AB) güneydoğu ucunda bulunan Yunanistan, özellikle Ortadoğu, Afrika ve Asya’dan gelen ve Avrupa’ya ulaşmak isteyen mültecilerin göç güzergahı üzerinde bulunuyor. 2015 yılında yaklaşık 1 milyon mültecinin Yunan adalarına ulaştığı tahmin ediliyor. 2024 yılında ise yaklaşık 54 bin mültecinin Yunanistan’a ulaştığı düşünülüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) verilerine göre, bu mültecilerin çok büyük bir kısmı Yunanistan’a deniz yoluyla ulaşmıştı.