Midilli'de kayalıklara çarpan bottaki 4 kişi öldü

Yunan basınında yer alan haberlerde, şiddetli rüzgarın etkisiyle kayalıklara çarpan bir mülteci botunda bulunan bir erkek, iki kadın ve bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.



Kurtulan 34 sığınmacının Kara Tepe Kapalı Kontrol Merkezi'ne sevk edildikleri belirtilen haberlerde, sığınmacıların tamamının Afrika kökenli olduğu ifade edildi.



Yerel medya kuruluşu Stonisi haber sitesi, sahil güvenlik ekiplerinin bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, bottaki kişi sayısının daha fazla olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu aktardı.