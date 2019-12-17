Midilli'deki sığınmacılarda intihara yönelim arttı

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin özel haberine göre, Midilli adasında yaşayan sığınmacılar ve özellikle çocuklar fiziksel zorlukların yanı sıra psikolojik bir savaş da vermek zorunda kalıyor.



Moria kampında görev yapan psikologlar son 3 ayda 20 çocuğun kendine fiziksel olarak zarar verdiğini ve 2 çocuğun ise intihara teşebbüs ettiğini açıkladı.



Kamptakilerin kamplarda ne kadar süre boyunca kalacağının belli olmaması, uzun süreli iltica işlemleri, aşırı kalabalık gibi sorunların özellikle çocuklar ve gençler üzerinde yıkıcı etkilerinin olduğu belirtiliyor.



Midilli arasıda 2 bin kişinin konaklaması için inşa edilen Moria kampında 18 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor.