Mikonos'a giriş 20 euro: Yunan adalarında kruvaziyer vergisi dönemi

Yunanistan, Avrupa'nın kıtanın en popüler destinasyonlarına yönelik artan ziyaretçi sayılarıyla başa çıkma çabalarının sonuncusu olarak kruvaziyer gemilerinden vergi almaya başladı.

Popüler Santorini ve Mikonos adalarına yanaşan yolcu gemileri, yolcu başına 20 Euro ödeyecek.

Bir maliye bakanlığı sözcüsü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Yasaya uygun olarak, vergi Santorini, Mikonos ve diğer adalarda daha düşük ölçülerde uygulanacak” dedi.

Yeni düzenlemelere göre daha küçük adalara giden yolcu gemileri yolcu başına 5 euro vergi ödeyecek.

30 EYLÜL'E KADAR GEÇERLİ

Yunanistan, 1 Haziran - 30 Eylül tarihleri arasındaki yüksek turizm sezonunda uygulanacak vergi ile yılda 50 milyon avroya kadar gelir elde etmeyi umuyor.

Avrupa'da bu tür önlemler alan en son ülke olan Yunanistan, kalabalık destinasyonlara gelen turist sayısındaki artışı engellemek amacıyla geçen yıl bu mevzuatı kabul etti.

VENEDİK'E GİRİŞ 5 EURO

Dünyanın en çok turist çeken yerlerinden biri olan Venedik'te İtalyan yetkililer geçen yıl günübirlik ziyaretçiler için belirli günlerde 5 euro giriş ücreti ödeme zorunluluğu getirdi.

İSPANYA DA ÖNLEM ALDI

İspanya'da hükümet yasadışı kısa dönemli turist kiralamalarına darbe vurdu ve rezervasyon sitelerine, giderek azalan ve karşılanamayan konutlarla ilgili binlerce ilanı kaldırmaları emredildi.

Son derece popüler olan İbiza adası, artan ziyaretçi sayısı nedeniyle Haziran ayında gelen turist arabalarının ve karavanların sayısını sınırlamaya başladı.