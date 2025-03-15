Mikrofon Trump’ın ağzına çarptı, muhabire ters ters baktı: "Bu gece televizyona çıktı"

ABD Başkanı Donald Trump, dün Maryland'deki Andrews Ortak Üssünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken yanlışlıkla yüzüne bir boom mikrofon çarptı.



Mikrofon Trump’ın ağzına çarparken, ABD Başkanı, refleksle gözlerini kapatıp kafasını arkaya doğru eğdi ancak mikrofon bu sefer de yüzünün diğer tarafına geldi.



Trump, muhabire “ters ters” baktı ve gazeteci mikrofonu hızla çekti. Trump bu esnada eğlenerek iki kaşını kaldırdı.



ABD Başkanı, muhabiri kastederek, “Bu gece televizyona çıktı. Bu gece büyük bir haber oldu. Bunu gördünüz mü” şeklinde şaka yaptı.



Mikrofonu tutan operatörün hangi medya kuruluşu için çalıştığı belirtilmedi.



BİR DE TÖKEZLEME YAŞADI



Mikrofon olayından dakikalar önce de Beyaz Saray bahçesinde Marine One'ın merdivenlerini tırmanırken küçük bir tökezleme yaşadı.



Trump, DOGE başkanı Elon Musk'ın dört yaşındaki oğlu X'in helikoptere binmesine yardım ederken sağ ayağı ilk basamağın altına takıldı.



ABD Başkanı kendini tuttu ve geri kalan basamakları hızla çıktı.