Mikroplastik yiyen robot balık

Okyanuslardaki kirlilik her geçen gün artıyor. Gözle görülen plastikler her ne kadar temizlenebilse de onlardan kalan mikroskobik ölçekteki parçalar yıllarca suda çözülmüyor.



Çin'in Siçuan Üniversitesi'nden bilim insanlarının geliştirdiği robot balık bu soruna çözüm olabilir. bilim insanları, geliştirdikleri 1,3 cm boyundaki robot balıkla sığ sulardaki mikroplastiklerin temizlenebileceğini belirtiyor.



Siyah robot balık, ışıkla çalışıyor. Bu, yüzgeçlerini çırpmasına ve vücudunu kıpırdatmasına yardımcı oluyor. Bilim insanlarına göre diğer balıklara ya da gemilere çarpmasını önlemek için robot balığı ışığı kullanarak kontrol edebilmek mümkün.



Alman bilim insanları, dünyadaki okyanusların mercan sistemlerinde 200 bin tondan fazla mikroplastik depolandığını keşfetti. Araştırmacıların bildirdiğine göre zehirli kimyasal maddeler içeren mikroplastikleri yiyen deniz canlıları doku kaybına uğruyor ve balık popülasyonlarının yüzde 60 oranında azalmasına neden oluyor.

Başka bir balık tarafından yanlışlıkla yenmesi durumunda ise sindirilebilir olması nedeniyle herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Uzmanlara robot balık farklı alanlarda da kullanılabilir



5 milimetreden küçük boyutlarda olan mikroplastikler sudaki ağır metalleri de kendine çekerek daha zararlı hale gelebiliyor. Zararlı maddeleri emebilen robot balık hasar gördüğünde bile kendisini onarabiliyor.