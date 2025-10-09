Mikroplastikler depresyona sürüklüyor olabilir

Avusturya’nın Graz kentindeki CBmed Araştırma Merkezi’nin yürüttüğü microONE projesi kapsamında yapılan yeni bir çalışma, mikroplastiklerin bağırsak mikrobiyomunu değiştirebileceğini ortaya koydu.

Bu değişimlerin, depresyon ve kalın bağırsak kanseri gibi hastalıklarla ilişkilendirilen mikrobiyal örüntülere benzediği bildirildi.

Araştırmanın başyazarı ve Graz Tıp Üniversitesi doktora öğrencisi Christian Pacher-Deutsch, Newsweek’e yaptığı açıklamada, "Bağırsak mikrobiyomu ile çok yakın bir ilişkimiz var. En ufak değişimler bile sağlığımız açısından önemli olabilir." açıklamalarını yaptı.

Pacher-Deutsch, bulguların henüz erken aşamada olduğunu ancak laboratuvar deneylerinde gözlemlenen örüntülerin “dikkate alınması gereken bir sinyal” sunduğunu belirtti.

MİKROPLASTİKLERİN GÖRÜNMEZ TEHDİDİ

Çevrede 5 milimetreden küçük plastik parçacıkları olarak tanımlanan mikroplastikler, gıda, su, hava ve hatta giysiler gibi günlük yaşamın her alanında bulunuyor.

İnsanların sürekli maruz kaldığı bu parçacıkların “bağırsaklarda ve kanda bile tespit edildiğini” hatırlatan bilim insanları, bir kişinin haftalık mikroplastik alımının bir kredi kartına denk olabileceği tahmin ediyor.

DEPRESYON VE KANSERLE BENZER ÖRÜNTÜLER



Araştırmada gözlenen mikrobiyal değişimlerin, depresyon ve kolorektal kanser hastalarında görülen bağırsak mikrobiyomu örüntüleriyle benzerlik göstermesi dikkat çekti.

Arizona Eyalet Üniversitesi’nden çevre sağlığı uzmanı Rolf Halden, mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki olası etkilerinin “geniş bir yelpazeye yayıldığını” belirterek, “Bu çalışma, parçalanmış tüketici plastiklerine maruziyetin bir başka potansiyel etkisini daha ortaya koyuyor” dedi.

Çalışma, çevresel faktörlerin, örneğin mikroplastik maruziyetinin, son on yıldaki depresyon ve kanser vakalarındaki artışta rol oynayıp oynamadığı sorusunu gündeme getir.