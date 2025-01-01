Milano'da açık alanlarda sigara içme yasağı başladı

Milano’da, 1 Ocak 2025 itibarıyla açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayan uygulama yürürlüğe girdi. Yasağa uymayanlara 40 ila 240 euro arasında para cezası uygulanacak.

Milano'da açık alanlarda sigara içme yasağı başladı

'nın Milano kentinde, bugün itibariyle açık alanlarda sigara içmek resmi olarak yasaklandı.

Yasak, parklar, meydanlar, kafeler ve kaldırımlar gibi kamusal alanlarda geçerli olacak.

içmek isteyenlerin diğer insanlardan en az 10 metre uzaklıkta bulunan belirli izole alanlarda içmelerine izin verilecek.

Yasağa uymayanlara 40 ila 240 euro arasında para cezası uygulanacak.

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