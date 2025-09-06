Milano'da Armani'ye sessiz veda

İtalya’nın en ünlü modacısı Giorgio Armani’nin 91 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, Milano’da yüzlerce kişi sessiz bir kuyruk oluşturarak büyük tasarımcıya saygı duruşunda bulundu.

Armani’nin ölümü, Hollywood ünlülerinden sıradan insanlara kadar geniş bir kesimde derin üzüntü yarattı. Kariyerinde, giysilerden ev dekorasyonuna uzanan bir imparatorluk kuran Armani, “sade şıklığın” simgesi haline gelmişti.

CENAZE TÖRENİ PAZARTESİ

Armani’nin naaşı, hafta sonu boyunca şirket merkezinde oluşturulan “Armani Tiyatrosu”nda, beyaz çiçeklerle süslü tabutun yer aldığı sergi salonunda halkın ziyaretine açıldı. Pazartesi günü ise özel bir cenaze töreni yapılacak.



Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala da taziyede bulunarak, “Milano’nun her köşesi Armani’nin izleriyle dolu, onu unutmak imkansız. En büyük mirası, çalışmayı bir kendini gerçekleştirme yolu olarak görmesiydi” dedi.

MARKASININ GELECEĞİNİ PLANLADI

Çocuğu olmayan Armani, markasının bağımsızlığını sürdürmesi için önceden önlemler aldı. İşlerini yıllardır yanında olan aile üyeleri ve yakın çalışma arkadaşlarıyla yürütüyordu.

ŞEHRİN YAS GÜNÜ

Armani’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası ailesiyle taşındığı Milano, pazartesi günü resmi yas ilan edecek.