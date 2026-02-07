Milano'da olimpiyat protestosu: "Düşmanını tanı"

İtalya'nın ev sahipliğinde başlayan Kış Olimpiyatları protestoları da beraberinde getirdi. Önce meşalenin kente girişi sırasında İsrail karşıtı gösteri düzenlendi.

Açılış töreni sırasındaysa, Olimpiyatların mali ve çevresel olası etkilerine karşı çıkan bir grup sokaktaydı.

“DÜŞMANINI TANI” PANKARTI AÇILDI

Meşalelerle yürüyen göstericiler “Düşmanını Tanı” yazılı pankartlar taşıdı. Şehir merkezinde yürüyen grup, Kış Olimpiyatları'nın halkın omzunda mali külfet oluşturduğu görüşünde. Kimileri de çevresel kaygılara dikkat çekiyor.

ICE GÖREVLİLERİ DE TEPKİ ÇEKİYOR

Bir diğer tartışma konusu da Kış Olimpiyat Oyunları sırasında, ABD'de ICE olarak bilinen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin görev yapacak olması.

Bu adım da bir grup protestocunun tepkisini çekti.

İtalya İçişleri Bakanı'ysa oyunlar sırasında ICE'ın soruşturma birimi olan İç Güvenlik Soruşturma Birimi'nden soruşturmacıların görev yapacağını, bunların sahada polis gibi faaliyet göstermeyeceğini belirtiyor.