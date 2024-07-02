Milenyumun ilk azizi Acutis: İki mucizesi var!

Carlo Acutis isimli İtalyan genç, 15 yaşında lösemiden ölmesinin ardından Katolik kilisesinin ilk milenyum azizi olarak tanındı.



Mayıs ayında kendisine atfedilen iki mucize Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis tarafından kabul edildi ve gencin aziz mertebesine yükseltilmesine karar verildi. Carlo ile birlikte on dört kişi daha aziz olacak.



Resmi azizlik töreninin Katolik Kilisesi’nin 2025’teki jübile yılı kutlamaları sırasında Vatikan’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AZİZ OLABİLMEK İÇİN 2 MUCİZE GEREKLİ



Kilisenin azizlik süreci normalde adaylara atfedilen iki mucize olmasını gerektirir ve iddia edilen her mucize derinlemesine incelenerek belgelenir.

Mayıs ayında, Acutis'e atfedilen ikinci bir mucize Papa Francis tarafından tanındı ve bu karar onun aziz ilan edilmesinin yolunu açtı.