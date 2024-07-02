Milenyumun ilk azizi Acutis: İki mucizesi var!

Carlo Acutis isimli İtalyan genç, 15 yaşında lösemiden ölmesinin ardından Katolik kilisesinin ilk milenyum azizi olarak tanındı.
Mayıs ayında kendisine atfedilen iki mucize Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis tarafından kabul edildi ve gencin aziz mertebesine yükseltilmesine karar verildi. Carlo ile birlikte on dört kişi daha aziz olacak.
Resmi azizlik töreninin Katolik Kilisesi’nin 2025’teki jübile yılı kutlamaları sırasında Vatikan’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.
AZİZ OLABİLMEK İÇİN 2 MUCİZE GEREKLİ
Kilisenin azizlik süreci normalde adaylara atfedilen iki mucize olmasını gerektirir ve iddia edilen her mucize derinlemesine incelenerek belgelenir.
Mayıs ayında, Acutis'e atfedilen ikinci bir mucize Papa Francis tarafından tanındı ve bu karar onun aziz ilan edilmesinin yolunu açtı.
ACUTIS'İN MUCİZELERİ
Acutis, ilk mucizesinin ardından 2020'de "kutsanmış" ilan edildi. Bu mucizede, pankreasında doğuştan bir kusur olan ve normal şekilde yemek yiyemeyen bir Brezilyalı çocuğu iyileştirdiği öne sürüldü.
Annesinin Acutis'e dua edip oğlunun iyileşmesine yardımcı olması için dilek dilemesinin ardından çocuğun iyileştiği bildirildi.
Acutis'e atfedilen ikinci mucize, İtalya'nın Floransa kentinde eğitim gördüğü sırada bisikletinden düşüp kafa travması geçiren Kosta Rika'lı bir kızın iyileşmesiyle ilgili. Annesi, kızının iyileşmesi için Acutis'in mezarında dua ettiğini öne sürdü.
912 AZİZ VAR
Papa Francis tarafından aziz mertebesine yükseltilen 912 kişi var. En son aziz ünvanı verilen kişinin doğum tarihi 1926'dan önceydi.
Katoliklik kilisesine göre insanlar, cennette olduğuna inandıkları ölen kişilere, onlar adına Tanrı ile konuşmalarını istemek için dua edebilirler. Bu dualar bir kişinin hastalık veya yaralanmadan kurtulmasını istemek olabilir.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Vatikan
- Dünya
- Hristiyanlık