Milisler Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünden çekildi

İran'a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi, Bağdat'ı karıştıran olayların ardından taraftarlarına "ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri" çağrısı yapmıştı.



Ancak özellikle Hizbullah Tugayları taraftarları örgütün bu çağrısını reddederek alanda bir süre daha kaldı. Elçiliğin dış kapılarından biri protestolarda ateşe verildi. ABD askerleri kalabalığı dağıtmak için yine gözyaşartıcı gaz kullandı.



Iraklı milisler, bir süre sonra çağrIya olumlu yanIt vererek çekilmeye başladı. Milisler, elçilik önünde kurdukları çadırları da dağıttı.



İran'ın destek verdiği milis grupların önderlik ettiği gösterilerde büyükelçiliğin güvenlik kulübeleri ateşe verilmişti. Bir grup gösterici, elçilik kompleksinin içine girmişti.



Hizbullah tugayları ya da "Irak Hizbullah'I" olarak da bilinen örgüt, Haşdi Şabi'nin unsurlarindan birini oluşturuyor. Haşdi Şabi ya da türkçesiyle "Halk Seferberlik Güçleri", Irak’ta farklı milis gruplarını aynı çati altında buluşturan şemsiye bir örgüt.



2014’te, DAEŞ’in Musul’u ele geçirmesinin ardından şii din adami Ayetullah Ali Sistani’nin çağrısıyla kuruldu. Büyük bölümü şii milislerden oluşuyor ancak bünyesinde sünni milisler de var..



Çatısı altındaki grupların büyük bölümünün İran’la yakın ilişkileri bulunuyor. Haşdi Şabi, Irak’in DAEŞ’e karşı zafer ilan etmesinin ardından resmen Irak güçlerinin parçası haline geldi.



Irak’ın işgalinden sonra kurulan Hizbullah Tugayları’nınsa 5 bin üyesi olduğu tahmin ediliyor.