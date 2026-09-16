Milletvekili parlamentonun tuvaletinde 13 saat mahsur kaldı

Vlaams Belang partisinden Erens, 15 Eylül Salı günü yerel saatle 17.00 sıralarında Flaman Parlamentosu'nun grup ofislerinin bulunduğu ek binasındaki toplantısının ardından tuvalete gitti.

Erens'in anlatımına göre kapıyı kapattığı sırada kilit mekanizmasının bir parçası kırıldı ve kapı açılamaz hale geldi. Telefonunu masasında bırakan milletvekili , binadakilere de sesini duyuramayınca gece boyunca içeride kaldı.

KAPIYA DELİK AÇTI

Bir süre sonra içerinin havasızlaştığını söyleyen Erens, tuvalette bulduğu metal bir nesneyle kapıya iki delik açtığını anlattı.

Erens, Belçika basınına yaptığı açıklamada, hava girmesini sağlamak için kapının üst ve alt kısmında delikler açtığını söyledi. Tuvaletlerde yangına dayanıklı kapılar bulunduğu için hava dolaşımının sınırlı olduğu belirtildi.

Sabah saat 06.00 sıralarında işe gelen temizlik ekibi Erens'i fark etti. Yaklaşık 13 saat içeride kalan milletvekili, kapının levye yardımıyla açılmasının ardından çıkarıldı.

HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

Solunum sıkıntısı yaşadığı belirtilen Erens, kontrol amacıyla Brüksel'deki Saint-Jean Hastanesi'ne götürüldü. Daha sonra hastaneden taburcu edilen Erens'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından Flaman Parlamentosu yönetimi de açıklama yaptı. Parlamento yetkilileri, tuvalet kapısındaki kilidin inceleneceğini ve benzer bir olayın tekrarlanmaması için önlem alınacağını bildirdi. Parlamento yönetimi yaşananları "son derece talihsiz bir koşullar zinciri" olarak nitelendirdi.

58 yaşındaki Erens, 2024'ten bu yana Vlaams-Brabant seçim bölgesini temsilen Flaman Parlamentosu'nda görev yapıyor.