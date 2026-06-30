Milletvekilinin altın merakı sınır tanımadı. Dünya altın çamaşırı konuşuyor

Irak 'ta yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ortaya atılan bir iddiaya göre, Milletvekili Hind el Abbasi'nin evinde yapılan aramada 57 milyon dolar nakit ile 27 kilogram som altın ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca altın kaplama iç çamaşırı bulunduğu da öne sürüldü. Bu iddia, uluslararası kamupyunda büyük yankı uyandırdı.

Birçok haber kuruluşu, temsili fotoğraflar kullanarak operasyonun ayrıntılarına yer ayırdı.

Abbasi'nin meclis kaydı Irak Parlamentosu'nun resmi internet sitesinde yer alırken, arama ve ele geçirilen malzemelere ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir doğrulama gelmedi.

ŞAFAK BASKINLARINDA 47 GÖZALTI

Irak Başbakanı Ali el Zeydi hükümetinin başlattığı ve "Şafak Baskını" olarak adlandırılan geniş çaplı yolsuzluk operasyonlarında, aralarında parlamento üyeleri, üst düzey bürokratlar ve kamu görevlilerinin bulunduğu 67 şüpheli gözaltına alındı .

Pazar günü erken saatlerde başkent Bağdat'ta yürütülen operasyonlarda güvenlik güçleri, kilit hükümet kurumları ile yabancı büyükelçiliklerin yer aldığı yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'nin tüm girişlerini kapattı.

Hukuk ve güvenlik kaynaklarının aktardığına göre, seçkin Terörle Mücadele Servisi birimleri gece boyunca Yeşil Bölge içindeki evlere baskınlar düzenledi.

Güvenlik güçleri gelmeden önce bazı şüphelilerin kaçtığı, bu durumun yetkilileri Yeşil Bölge girişlerini mühürlemeye ve daha geniş çaplı bir arama başlatmaya ittiği bildirildi.

Operasyonların önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Irak devlet haber ajansı INA'nın pazar günü yayımladığı habere göre, baskınlar kamu fonlarının kötüye kullanılması ve yolsuzluk iddialarına yönelik kapsamlı bir incelemenin parçası olarak uygulandı.

Ajans, 47 kişinin tamamının pazar günü mü yoksa bir kısmının daha önce mi gözaltına alındığının netlik kazanmadığını aktardı.

Haberde, 12 mevcut milletvekili, bir eski yasa yapıcı, eski Başbakan Muhammed Şiya el Sudani'nin bir eski danışmanı ve üst düzey bir petrol bakanlığı yetkilisi de dahil olmak üzere gözaltına alınan 15 kişinin ismi yayımlandı.

Gözaltına alınan yasa yapıcıların bir kısmının Sudani'nin Şii siyasi bloğundan, diğerlerinin ise etkili bir Sünni parti olan ve Milletvekili Mutanna el Samarrai tarafından yönetilen Azm İttifakı'ndan olduğu belirtildi.

Başbakan Zeydi, yolsuzlukla mücadelede taviz verilmeyeceğini belirterek, operasyonların yeni isimlere uzanabileceğinin sinyalini verdi.

Geçen ay göreve başlayan, iş dünyasından gelen ve siyaset sahnesinde yeni bir isim olan Başbakan Zeydi, Koordinasyon Çerçevesi içindeki çıkmazın ardından uzlaşı adayı olarak öne çıkmış ve ABD'nin de desteğini almıştı.

Zeydi'den önceki Başbakan Sudani'nin bloğu kasım ayındaki parlamento seçimlerinde en çok sandalyeyi kazanmış, ancak Sudani'yi iktidara getiren İran müttefiki Şii partiler koalisyonu olan Koordinasyon Çerçevesi içinde başbakan adayı üzerinde yaşanan kilitlenme nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kalmıştı.

YARGI SÜRECİNİ NELERİ KAPSIYOR?

INA'nın üst düzey bir kaynağa dayandırdığı habere göre operasyonlar, geçen ay gözaltına alınan Rafineri İşlerinden Sorumlu eski Petrol Bakan Yardımcısı Adnan el Cumeyli'nin ifadeleri üzerine genişledi. Cumeyli'nin ifadelerinin daha geniş bir yetkili halkasını suça dahil ettiği öne sürüldü.

Irak merkezi yolsuzlukla mücadele mahkemesi soruşturma hakimi Diaa Cafer yaptığı açıklamada, Cumeyli hakkındaki soruşturmanın ekim ayında başladığını kaydetti.

Cafer, kararın "mahkemenin, bazı adayların seçim kampanyalarını desteklemek için önceki hükümetteki nüfuzlu kişilerin desteğiyle ve devlet kaynaklarını sömürerek fahiş miktarda para harcadığını öne süren çok sayıda rapor almasının ardından" alındığını ifade etti.

Soruşturmanın bulgularına değinen Cafer, bir grup yasa yapıcının "kendileri ve başkaları için komisyon ve kişisel çıkar elde etmek amacıyla seçim propagandası için devlet kaynaklarını sömürme ve hükümet sözleşmelerinden doğrudan veya dolaylı olarak yararlanma" eylemlerine karıştığını aktardı.

Cafer ayrıca, Parlamento Başkanı Haybet el Halbusi'nin davada adı geçen parlamento üyelerinin dokunulmazlığını kaldırdığını ve ardından haklarındaki tutuklama kararlarının infaz edildiğini açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Haydar el Abudi de gözaltı işlemlerinin sürdüğünü belirterek, yolsuzlukla mücadelenin devlet kurumlarını güçlendirme ve kamu fonlarını koruma çabalarının merkezi bir dayanağı olmaya devam ettiğini bildirdi.

ESKİ PETROL BAKAN YARDIMCISININ MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Irak Yüksek Yargı Konseyi, dün yaptığı açıklamada, pazar günü gözaltına alınan Dağıtımdan Sorumlu Petrol Bakan Yardımcısı Ali Mearic el Bahadli'den 1,4 milyar Irak dinarı (yaklaşık 8,7 milyon dolar) ile çeşitli mülklere el konulduğunu duyurdu.

Merkezi Yolsuzlukla Mücadele Ceza Mahkemesi soruşturma hakimine dayandırılan açıklamada, mal varlıklarının Bahadli hakkındaki ilk inceleme sırasında ortaya çıkarıldığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

ABD yönetimi, mayıs ayında silahlı gruplarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle Bahadli'ye yaptırım uygulamıştı. ABD Hazine Bakanlığı, Bahadli'yi İran hükümetinin ve İran destekli silahlı grupların yararına Irak petrolünün transferini kolaylaştırmak ve sahte belgeler kullanarak İran ham petrolünün ihracat için Irak petrolüyle harmanlanmasını sağlamak amacıyla konumunu kötüye kullanmakla suçlamıştı.

Irak Petrol Bakanlığı o dönemde iddiaları reddederek, Washington tarafından tanımlanan faaliyetlerin Bahadli'nin sorumluluk alanına girmediğini açıklamıştı.

IRAK BAROLAR BİRLİĞİ ŞÜPHELİLERİ SAVUNMAYI REDDETTİ

Irak Barolar Birliği pazar günü aldığı bir kararla, ülke çapında yetkilileri, milletvekilleri ve iş dünyası temsilcilerini hedef alan operasyonda gözaltına alınan şüphelilere hukuki hizmet sağlamayı boykot etti.

Birlik, yolsuzlukla mücadeleye yönelik "ciddi ve pratik adımları" memnuniyetle karşıladığını belirterek, kamuoyundaki hayal kırıklığının umutsuzluğun yaygınlaştığı bir seviyeye ulaştığını kaydetti.

Kampanyanın, devlet varlıklarını geri alma, hesap verebilirliği sağlama ve kurumları güçlendirme yönünde sürekli bir siyasi iradeyle desteklenmesi halinde Iraklılar için "yeni bir pencere" açabileceği ifade edildi.

Yürütülen genel yolsuzluk soruşturmalarında ve el koyma işlemlerinde şu ana kadar milyonlarca dolar nakit paraya ve altına el konuldu.

Irak Yüksek Yargı Konseyi tarafından duyurulan ve eski bir petrol bakan yardımcısıyla bağlantılı olan soruşturmada, yaklaşık 10 milyon dolar nakit, 3 milyar Irak dinarı, altın takılar, çok sayıda uzun namlulu silah ile mühimmat ve 40 civarında mülkün ele geçirildiği bildirildi.