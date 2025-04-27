Milli parkta facia: 80 metrelik şelaleden düşerek öldü

Yetkililer, ağır yaralanan Cooper’ın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini açıkladı. Aynı olayda 18 yaşında bir erkeğin de hafif yaralandığı bildirildi. Yaralı genç, Nambour Hastanesi’ne kaldırıldı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

Olay, 25 Nisan Cuma günü saat 15.30 sularında Mapleton Falls adlı şelale bölgesinde meydana geldi. Sky News'un aktardığına göre, ''bir kadının yüksekten düştüğüne'' dair çok sayıda ihbar yapılması üzerine, milli parka acil servis ekipleri sevk edildi.

''TANIDIĞIM EN GÜZEL İNSANLARDAN BİRİYDİN''

Olayın ardından Cooper’ın hayat arkadaşı Simon Rosenkranz, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Rosenkranz, “Huzur içinde uyu sevgilim. Tanıdığım en güzel insanlardan biriydin. Seni her gün daha çok özleyeceğim ve birlikte geçirdiğimiz anıları, hep yanımda taşıyacağım” ifadelerini kullandı.

BÖLGEDEKİ İLK KAZA DEĞİL



Queensland Polisi, olayın şüpheli bir durum içermediğini belirtirken, bu yıl Sunshine Coast bölgesindeki şelalelerde yaşanan üçüncü ölüm vakası olduğu vurgulandı.

