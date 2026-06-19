Milli Savunma Bakanı Güler: Ankara'daki zirve NATO için çok önemli

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler , NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Güler, Ankara'da 7-8 Temmuz 'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenen toplantılarda NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu, Ukrayna'ya sağlanabilecek destek ve diğer güvenlik konularının ele alındığını ifade etti.

NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut, toplantıya ilişkin notlarını paylaştı. Kapsamlı bir basın toplantısı düzenlendiğini dile getiren Sonumut, zirveden beklentiler ve stratejik açıdan NATO'da yaşanan dönüşüme ilişkin bilgilerin paylaşıldığını dile getirdi.

Güler'in Ortadoğu ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunduğunu ifade eden Sonumut, Milli Savunma Bakanı'nın Türkiye 'nin Hürmüz'de mayın temizliği için göreve hazır olduğunu söylediğini aktardı.

“ANKARA ZİRVESİ ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK”

Güler, bugün NATO'nun tarihinin en karmaşık güvenlik ortamlarından biriyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, "Konvansiyonel tehditlerin yanı sıra hibrit tehditler, siber saldırılar, terörizm, enerji güvenliği riskleri ve bölgesel istikrarsızlıklar güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin NATO'nun yalnızca coğrafi merkezlerinden biri değil, aynı zamanda stratejik aklının ve operasyonel kapasitesinin de ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çeken Bakan Güler, "Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO Zirvesi'ni yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin, NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz." dedi.

Güler, Türkiye'nin zirveye ev sahipliği yapmasını İttifak'a sunduğu askeri katkılar, operasyonel tecrübe ve güvenlik üretme kapasitesinin doğal bir yansıması olarak gördüklerini belirtti.

“ANKARA ZİRVESİ'NİN TARİHİ BİR BULUŞMA OLACAĞINA İNANIYORUZ”

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu etkili, güvenilir ve sonuç odaklı lider diplomasisinin de Ankara Zirvesi'nin en önemli unsurlarından birisi olacağını değerlendirdiklerini kaydeden Bakan Güler, "Türkiye, krizlerin çözümüne katkı sunan, diyalog kanallarını açık tutan ve bölgesel istikrarı destekleyen yaklaşımıyla İttifak içerisinde müstesna bir konuma sahiptir." ifadelerini kullandı.

Güler, Türkiye'nin hedefinin NATO'nun birlik ve dayanışmasını güçlendirmek, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine yönelik ortak kararlılığı vurgulamak ve İttifak'ı geleceğin tehditlerine karşı daha hazırlıklı hale getirecek stratejik vizyonun geliştirilmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Bakan Güler, "Ankara Zirvesi'nin, NATO'nun birlik ve beraberliğini pekiştiren, ortak aklı güçlendiren ve İttifak'ın geleceğine yön veren tarihi bir buluşma olacağına inanıyoruz." mesajını verdi.

“TÜRKİYE İTTİFAKIN GELECEĞİNE YÖN VEREN BAŞLICA ÜLKELERDEN”

Güler, Türkiye'nin güçlü, dayanıklı, birlikte hareket etme iradesini koruyan, müttefiklerinin güvenlik kaygılarına eşit hassasiyet gösteren ve değişen tehdit ortamına hızla uyum sağlayabilen bir NATO üyesi olduğunu belirterek, "Ankara Zirvesi'nden beklentimiz öncelikle NATO'nun temelini oluşturan kolektif savunma anlayışının ve 5'inci Madde'ye olan bağlılığın güçlü şekilde teyit edilmesidir." dedi.

Türkiye’nin NATO’ya katkıları hakkında da bilgi veren Bakan Güler, "Türkiye; NATO'nun güçlü ve saygın bir üyesi, aynı zamanda İttifak'ın en büyük ikinci ordusuna sahip müttefikidir. Askeri eğitimden tatbikatlara, harekatlardan komuta-kontrol faaliyetlerine kadar NATO'nun tüm temel görev ve sorumluluklarına etkin katkı sunmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin bugün yalnızca NATO'nun güvenliğine katkı sağlayan bir müttefik olmadığının altını çizen Güler, askeri kapasitesi, operasyonel tecrübesi ve liderlik sorumluluğuyla İttifak'ın caydırıcılığına, dayanıklılığına ve geleceğine yön veren başlıca ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

“TÜRKİYE HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA MAYIN TEMİZLİĞİ İÇİN GÖREVE HAZIR”

Güler, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin yalnızca bölgesel değil küresel güvenliği de doğrudan etkilediğine işaret etti.

Türkiye'nin İran-ABD Savaşı’nı sona erdirmek amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını kaydeden Güler, gerektiğinde Hürmüz Boğazı’nda mayın temizliğine destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Bakan Güler, bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sunan bir ülke olarak Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde deniz güvenliği ve seyrüsefer emniyetini destekleyecek girişimlere gerekli katkıyı sağlamaya da hazır olduğunu aktardı.