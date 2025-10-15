Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısında bulunan Bakan Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.



