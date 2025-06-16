Milyarder iş insanı arı yutunca öldü

Hindistan asıllı Amerikalı iş insanı ve Sona Comstar şirketinin başkanı Sunjay Kapur, İngiltere'nin Windsor kentinde 12 Haziran'da katıldığı bir polo maçında hayatını kaybetti.

53 yaşındaki Kapur’un, ağzına arı kaçması sonucu arı sokmasına bağlı olarak anafilaktik şok geçirdiği ve kalbinin durduğu belirtildi. Kapur'un son sözlerinin, "Bir şey yuttum" olduğu öğrenildi.



Olay, kraliyet ailesi üyelerinin de sık sık ziyaret ettiği Guards Polo Kulübü'nde düzenlenen Queen’s Cup turnuvasının bir ayağında meydana geldi. Kapur’un takımı, Sujan Indian Tigers'a karşı mücadele ediyordu.



Uzmanlar, ağız içi arı sokmalarının ciddi şişmelere ve hava yolu tıkanıklığına neden olabileceğini, bunun da hızla tansiyon düşüşü ve kalp durmasına yol açabileceğini ifade etti.



Forbes verilerine göre Kapur’un kişisel serveti yaklaşık 1.2 milyar doları buluyor.