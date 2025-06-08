"Milyarderler için fare kapanı": Titan dalışında cinayet iddiası

Beş kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Titan denizaltısı, yeni bir iddia ile gündeme geldi.



Atlas Okyanusu'nda 1912'de batan Titanik gemisinin enkazına giderken patlayan turistik mini denizaltı Titan, beş kişiye mezar olmuştu.



Hayatını kaybedenlerden biri, Titan'ın sahibi olan 61 yaşındaki mühendis Stockton Rush'tı.



OceanGate CEO'su Rush'ın bu seyahati planlı yaptığı ve 2023'teki dalış gezisinde ölmek istediği iddia edildi.



ABD'li yazar Matthew Frank'in yeni çıkan kitabı "Amatör Denizaltılar Dünyasında Merak, Saplantı ve Cinayet" adlı kitaba konuşan, sualtı araçları konusunda uzman ve Rush'ın uzun zamandır dostu olan Karl Stanley, Rush'un aslında intihar etmek için o dalışı planladığını ve dört müşterisini de ölüme sürüklediğini iddia etti.



"Rush'ın egosu o kadar büyüktü ki, bu hikayenin karakterinde önemli bir rol oynamak için ölmeye ve öldürmeye hazırdı."



Daily Mail'in haberine göre, Stanley bunu "asla geri dönmeyi düşünmeyen" "boşa giden" bir denizaltıya "ölüm dalışı" olarak tanımladı.



Kitabın yazarı Matthew Frank'in aktardığına göre, Stanley Titan'ı "milyarderler için bir fare kapanı" olarak tanımladı.



Stanley, Rush'ın diğer dört yolcuyu bilerek öldürdüğüne inanıp inanmadığı sorulduğunda, "Bunun olduğunu biliyorum" dedi.

Rush, daha önce OceanGate'in eski personeli tarafından "psikopat" olarak nitelendirilmişti.

