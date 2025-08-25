Roman kral milyon dolarlık altın tabutla gömüldü

Frank Thompson 69 yaşında göğüs enfeksiyonundan öldüğünde, bir aile dostunun söylediğine göre "tüm aile ona en iyi şekilde veda etmek için seferber oldu."

Daily Mail ve The Sun'daki haberlerde bu pahalı cenaze törenine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer aldı.

Thompson vefat edinca, ailesi Roman geleneklerine uygun görkemli tören yapmak içtin seferber oldu. Aile üyeleri, som altından bir tabut satın aldılar. Tabut aile üyeleri tarafından "Roman geleneklerine uygun olarak" bir Rolls-Royce marka arabayla, Nottingham ve Manchester'daki yerlerin yanı sıra arkadaşlarının ve ailesinin defnedildiği mezarlıklara bir haftalık veda turuna çıkarıldı.

Bir arkadaşının söylediğine göre, Güney Londra'daki bir mezarlıkta duracak tabut için inşaası bir yıl sürecek devasa bir mermer mezar da yaptıracaklar.